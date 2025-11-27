Debut Istimewa Tomas Trucha di PSM Makassar

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Pelatih anyar PSM Makassar Tomas Trucha datang dengan amunisi penuh di BRI Super League 2025/26. Juru taktik asal Republik Ceko itu langsung mengangkat performa Juku Eja sejak resmi bertugas awal November.

Debutnya terjadi pada pekan ke-12, saat PSM bertandang ke markas Dewa United Banten FC. Trucha membawa pulang kemenangan 1-0, kemenangan tandang pertama PSM musim ini, sekaligus penanda perubahan besar di tubuh Ayam Jantan dari Timur.

Laju panas itu berlanjut di Parepare. Di Stadion BJ Habibie, PSM Makassar tampil bak mesin pencetak gol ketika melibas PSBS Biak dengan skor 5-0 pada pekan ke-13 BRI Super League.

Gaya main PSM berubah drastis. Dari yang sebelumnya mengandalkan serangan balik ala Bernardo Tavares, kini PSM tampil lebih dominan dan agresif.

Trucha menuntut penguasaan bola, bangun serangan dari bawah, pergerakan rapi antar lini, dan pressing cepat begitu kehilangan bola. Hasilnya enam gol, dua kemenangan, dan gawang bersih dalam dua laga beruntun.

Performa itu membuat Tomas Trucha terpilih sebagai Pelatih Terbaik Pekan Ke-13. Sang pelatih tak mau jemawa.

“Kerja tim. Pemain dan semua staf ada di belakang ini,” ujarnya singkat usai kemenangan telak atas PSBS.

PSM kini fokus menatap duel berikutnya melawan Persis Solo. Pertarungan yang tak akan ringan, mengingat Laskar Sambernyawa sedang berusaha keluar dari zona merah dan dipastikan tampil ngotot. (jpnn)