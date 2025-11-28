Persis Solo Dapat Kabar Baik Menjelang Lawan PSM Makassar

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo mulai tancap gas mempersiapkan diri menyambut pekan ke-14 BRI Super League 2025/26.

Laskar Sambernyawa akan menjamu PSM Makassar di Stadion Manahan, Sabtu (29/11) malam, dalam duel yang diperkirakan berjalan panas.

Angin segar menghampiri kubu tuan rumah. Dua pemain asing, Fuad Sule dan Rangelo Janga Kastaneer, sudah kembali berlatih bersama tim. Kondisi keduanya dinyatakan baik oleh tim medis.

“Fuad Sule dan Kastaneer sudah bergabung dan siap main untuk hari Sabtu. Hanya saja kebugaran Kastaneer masih kami pantau karena dia baru perjalanan 30 jam dari Curaçao,” kata caretaker Persis Tithan Suryata, Kamis (27/11).

Namun, satu nama harus absen, yakni Zanadin Fariz. Gelandang muda yang tampil impresif di dua laga terakhir itu tengah bersiap memperkuat Timnas Indonesia untuk SEA Games 2025.

“Absennya Zanadin jadi perhatian karena dia memberikan efek kompetitif bagi tim. Namun, kami sudah punya opsi pengganti yang siap turun,” ujar Tithan.

Tithan menilai laga melawan PSM tidak akan mudah. Juku Eja datang dengan modal kemenangan telak atas PSBS Biak. Meski begitu, Persis menargetkan tiga poin perdana di kandang sendiri.

“Kami yakin bisa menang di hadapan suporter. Dukungan mereka penting agar pemain bisa lebih enjoy dan percaya diri,” ucapnya.