Persib Bandung Tumbang di Kandang Lion City, Bojan Hodak Kecewa Berat

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung pulang dari Bishan Stadium dengan kepala menunduk. Tujuh kemenangan beruntun mereka akhirnya terhenti setelah takluk 2-3 dari Lion City Sailors pada laga Grup H AFC Champions League (ACL) II, Rabu (26/11).

Pelatih Bojan Hodak tak menutupi kekecewaannya. Dua gol yang berhasil dilesakkan Maung Bandung tak cukup menyelamatkan wajah tim.

“Kami mencetak dua gol dan tetap kalah. Anda harus bertanya pada diri sendiri, terutama soal lini pertahanan,” kata Bojan, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (27/11).

Persib sempat unggul 2-1, tetapi rapuhnya barisan belakang membuat Sailors mampu membalikkan keadaan. Tidak hanya itu, peluang demi peluang Maung Bandung juga terbuang percuma.

“Kami sebenarnya punya banyak peluang, tetapi penyelesaiannya buruk,” tambah pelatih asal Kroasia tersebut.

Meski demikian, Bojan menolak larut dalam hasil buruk ini. Dia menyebut kekalahan tersebut sebagai bagian dari proses dan tidak ingin skuadnya kehilangan fokus.

“Untuk level ini, ACL Two menuntut kami tampil lebih baik. Semua kesalahan ada pada pelatih, sehingga tim harus mengalami kekalahan. Namun, kami harus fokus untuk empat laga berat ke depan,” ujarnya.

Persib memang harus menghadapi jadwal padat setelah kembali dari Singapura. Maung Bandung dijadwalkan melawan Madura United (30/11), Borneo FC (5/12), Bangkok United (10/12), dan Malut United (14/12).