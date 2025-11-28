Liverpool Terpuruk, Arne Slot Tak Khawatir Jika Dipecat

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Arne Slot menegaskan posisinya di Liverpool belum membuatnya gelisah, meski The Reds terus terpuruk dan baru saja dipermalukan PSV Eindhoven 1-4 di Anfield pada matchday kelima Liga Champions 2025/2026, Kamis WIB.

Kekalahan tersebut memperpanjang derita Liverpool, tiga kali tumbang beruntun, semuanya dengan kebobolan minimal tiga gol. Secara keseluruhan, mereka sudah kalah sembilan kali dari 12 laga di semua kompetisi musim ini, rekor yang membuat atmosfer di Anfield terasa berat.

“Fokus saya bukan pada kekhawatiran akan posisi saya. Saya menganalisis dan membantu para pemain semaksimal mungkin. Jelas saya belum melakukannya sebaik musim lalu,” ujar Slot, Kamis (27/11).

Baca Juga: Komentar Arnes Slot Seusai Liverpool Kalah Telak dari Nottingham Forest

Liverpool kini merosot ke peringkat 13 klasemen sementara Liga Champions dengan sembilan poin, hanya terpaut satu angka dari Sporting yang menempati batas terakhir zona aman ke babak 16 besar.

Situasi di Premier League tak lebih menyenangkan, Mohamed Salah dkk tercecer di urutan ke-12 dengan 18 poin, jauh dari performa awal musim yang sempat mencatat lima kemenangan beruntun.

Slot memastikan bahwa dukungan dari manajemen masih ia rasakan, walau tidak hadir dalam bentuk pernyataan eksplisit setiap hari.

Baca Juga: Debut Istimewa Tomas Trucha di PSM Makassar

“Kami banyak bicara, baik saat menang maupun saat kalah. Dalam percakapan normal, saya merasakan kepercayaan itu,” katanya.

Pelatih asal Belanda tersebut juga menepis anggapan bahwa mental timnya runtuh. Menurutnya, para pemain masih memiliki dorongan untuk bangkit, meski terpukul oleh rangkaian hasil buruk dan gol cepat yang terus menghantui mereka di awal pertandingan.