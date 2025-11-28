Merayakan Ultah ke-97, Persija Jakarta Wajib Menang atas PSIM Yogya

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bersiap merayakan ulang tahun ke-97 dengan memberikan kemenangan.

Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan target itu menjelang duel Macan Kemayoran kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (28/11) pukul 19.00 WIB.

Laga ini bukan sekadar pertandingan pekan biasa. Persija akhirnya pulang ke rumah setelah sekian lama bertualang, dan The Jakmania dipastikan memadati SUGBK untuk menyambut kepulangan tersebut.

“Kami sangat bersemangat bisa kembali bermain di Jakarta. Besok kami menghadapi tim yang sangat kuat dan terorganisasi,” ujar Souza dalam jumpa pers di SUGBK, Kamis.

“Namun, tujuan kami tiga poin. Di mana pun kami bermain, kami datang untuk menang," ungkapnya.

Persija tiba dengan modal lima kemenangan beruntun. PSIM tak jauh berbeda, membawa empat laga tanpa kekalahan dan tiga kemenangan di antaranya.

Dua laju panas itu membuat keduanya sama-sama menghuni papan atas. Persija duduk di posisi dua dengan 26 poin, PSIM di peringkat empat dengan 22 poin.

Borneo FC masih memimpin jauh lewat rekor sempurna dengan 11 kemenangan dari 11 laga. Persija tertinggal tujuh poin dari tim Pesut Etam, namun masih unggul empat poin atas Persib Bandung yang menempel di posisi tiga.