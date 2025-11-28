Ini Skuad Timnas U-22 Indonesia untuk SEA Games 2025 Thailand, Ada 4 Pemain Diaspora

jateng.jpnn.com, JAKARTA - PSSI resmi merilis daftar 23 pemain timnas U-22 Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025 Thailand. Pengumuman dilakukan Kamis (27/11) malam, sekaligus menegaskan skuad final yang akan dibawa pelatih Indra Sjafri untuk berburu emas kedua secara beruntun.

Daftar tersebut terdiri dari tiga kiper, delapan bek, enam gelandang, dan enam penyerang. Format ini berbeda dari edisi SEA Games 2023 yang hanya mengizinkan 20 pemain.

Empat pemain yang merumput di luar negeri ikut memperkuat pasukan Garuda Muda, yakni Dion Markx, Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, dan Marselino Ferdinan. Kehadiran mereka memberi aroma kompetisi Eropa dalam skuad yang mayoritas dihuni pemain lokal.

Yang menarik, dari skuad peraih emas di Kamboja 2023, hanya tiga nama yang kembali masuk daftar, yaitu Muhammad Ferarri, Ananda Raehan, dan Marselino Ferdinan. Sisanya merupakan wajah baru yang diproyeksikan menjadi fondasi tim nasional usia muda ke depan.

Bali United menjadi klub penyumbang pemain terbanyak dengan tiga nama. Mereka adalah Kadek Arel, Jens Raven, dan Rahmat Arjuna.

Timnas U22 dijadwalkan terbang ke Thailand pada Jumat (28/11) untuk memulai pemusatan latihan dan adaptasi cuaca di Chiangmai.

Pada SEA Games 2025, Indonesia tergabung di Grup C bersama Singapura, Filipina, dan Myanmar. Laga perdana dimulai 5 Desember melawan Singapura, disusul Filipina (8 Desember), dan Myanmar (12 Desember).

Seluruh pertandingan Garuda Muda akan dimainkan di Chiangmai, yang akan menjadi panggung perjalanan baru skuad muda Indonesia mempertahankan tradisi emas. (jpnn)