JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persis Solo Siap Hadapi PSM Makassar, Tithan Suryata Janji Main Menekan

Persis Solo Siap Hadapi PSM Makassar, Tithan Suryata Janji Main Menekan

Sabtu, 29 November 2025 – 11:35 WIB
Persis Solo Siap Hadapi PSM Makassar, Tithan Suryata Janji Main Menekan - JPNN.com Jateng
Persis Solo bersiap mengubah Stadion Manahan menjadi arena pertempuran ketika menjamu PSM Makassar pada pekan ke-14 BRI Super League, Sabtu (29/11). Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo bersiap mengubah Stadion Manahan menjadi arena pertempuran ketika menjamu PSM Makassar pada pekan ke-14 BRI Super League, Sabtu (29/11).

Pelatih interim Persis Solo Tithan Suryata memastikan timnya sudah 'dipompa habis-habisan' untuk duel yang dia sebut sebagai laga krusial bagi harga diri tim sekaligus perjalanan mereka di papan bawah.

Tithan tak menutup mata bahwa PSM Makassar datang dengan modal yang mengerikan, yakni pesta lima gol ke gawang PSBS Biak di laga sebelumnya.

Baca Juga:

Namun, alih-alih gentar, dia justru menegaskan para pemain Persis sudah bertekad tampil lebih liar, lebih agresif, dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk tim tamu.

“Pertandingan lawan PSM bakal sangat krusial. Kami sudah beberapa laga belum dapat tiga poin. Besok para pemain akan tampil maksimal, tujuannya menang,” tegas Tithan.

Tithan mengaku tim pelatih sudah melakukan sentuhan ulang pada taktik dan penguatan fisik, menyusul evaluasi beruntun dari hasil inkonsisten Laskar Sambernyawa.

Baca Juga:

Bedah video beberapa pertandingan PSM menjadi dasar perbaikan pola main, termasuk bagaimana memutus ritme permainan lini tengah Juku Eja yang tengah naik daun.

Dua hasil imbang di laga sebelumnya, menurutnya, cukup untuk mendongkrak mental skuad yang tengah berjuang keluar dari zona merah.

Persis Solo bersiap mengubah Stadion Manahan menjadi arena pertempuran ketika menjamu PSM Makassar pada pekan ke-14 BRI Super League, Sabtu (29/11).
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persis solo persis solo vs psm psm makassar bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU