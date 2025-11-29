Seusai Tersandung di Singapura, Persib Bandung Panaskan Diri untuk Tumbangkan Madura United

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak mau lama-lama meratapi kekalahan dramatis di Singapura.

Gelandang Persib Marc Klok memastikan Maung Bandung sudah menutup buku soal duel pahit lawan Lion City Sailors dan kini sepenuhnya menatap laga tandang kontra Madura United pada pekan ke-14 BRI Super League, Minggu (30/11) di Stadion Gelora Ratu Pamelingan.

Dari Singapura, Persib mesti pulang dengan kepala sedikit berat. Sudah unggul 2-1, gawang mereka justru jebol dua kali di babak kedua dan pertandingan ACL II berakhir 2-3. Rentetan tujuh kemenangan beruntun pun terhenti begitu saja. Namun Klok tak ingin kekalahan itu berubah menjadi beban konkret yang mengacaukan ritme tim.

“Ini sepak bola. Kami menang bersama, kalah juga bersama. Sekarang fokus penuh ke laga berikutnya,” tegas Klok, Jumat (29/11).

Madura United dikenal punya atmosfer kandang yang keras dan tak ramah tamu. Justru itu yang membuat laga kali ini terasa menggelitik. Bagi Persib, kemenangan di Pamekasan bakal menjadi tonggak mental untuk mengarungi jadwal yang makin berat di depan mata.

Persib punya alasan untuk menjaga optimisme. Secara permainan, anak asuh Bojan Hodak tampil agresif dan dominan di Singapura. Hanya saja, dua kelengahan di lini belakang harus dibayar mahal.

Klok meyakini pembenahan yang dilakukan tim pelatih cukup signifikan untuk mengangkat lagi performa Maung Bandung di kandang Madura United.

“Kami belajar dari pertandingan sebelumnya. Evaluasi pelatih sangat membantu untuk menjaga konsistensi,” ucapnya.