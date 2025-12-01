Hasil Pekan ke-14 BRI Super League: Rekor Borneo FC Dipatahkan Bali United

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bali United merusak pesta panjang Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda. Tim berjulukan Serdadu Tridatu itu tampil sebagai pemutus rekor kemenangan beruntun sang pemuncak klasemen dalam laga Pekan Ke-14 BRI Super League 2025/26, Minggu (30/11).

Gol tunggal I Kadek Agung pada menit ke-54 menjadi pukulan telak bagi Borneo FC yang selama 11 pertandingan sebelumnya selalu menang.

Di hadapan publik sendiri, Pesut Etam akhirnya tersandung, gagal menambah deretan kemenangan menjadi 12, sekaligus menelan kekalahan pertama musim ini. Meski begitu, posisi anak asuh Pieter Huistra masih aman di puncak klasemen dengan 33 poin.

Tambahan tiga angka dari Samarinda membuat Bali United merangkak ke posisi 11 dengan 17 poin. Hasil ini juga menjadi sinyal bahwa persaingan papan tengah kembali menegang menjelang paruh musim.

Pesta kekalahan tuan rumah di pekan ini tak berhenti di Segiri. Persis Solo dan Madura United juga harus merasakan pahitnya tumbang di hadangannya sendiri.

Di Stadion Manahan, Sabtu (29/11), Persis Solo hampir mencatat kemenangan manis. Sudah unggul 2-0, Laskar Sambernyawa malah kecolongan dua gol sehingga skor menjadi 2-2.

Persis sempat bangkit dan unggul 3-2, tetapi malapetaka datang di menit-menit akhir ketika PSM Makassar menyalip lewat dua gol tambahan. Duel dramatis itu berakhir 3-4, membuat Persis kembali gagal memanfaatkan kandang sebagai benteng.

Cerita serupa terjadi di Pamekasan. Madura United dihantam Persib Bandung dengan skor telak 1-4. Persib tampil ganas, mencetak empat gol dan menempel ketat dua tim teratas klasemen dengan raihan 25 poin. Madura United harus puas tertahan di posisi 13.