Perburuan Pelatih Timnas Indonesia: John Herdman Dikabarkan Masuk Radar PSSI

jateng.jpnn.com - John Herdman dikabarkan masuk radar menjadi pelatih timnas Indonesia. Nama mantan pelatih timnas Kanada itu disebut Sky Sports sebagai salah satu kandidat yang dipantau PSSI.

Kabar ini menambah dinamika pencarian pelatih baru yang sejak sepekan terakhir makin panas. Sebelum Herdman muncul, publik sempat dihebohkan dengan bocoran bahwa asisten pelatih Liverpool Giovanni van Bronckhorst, juga ikut masuk daftar incaran.

Herdman bukan nama sembarangan. Dia tercatat sebagai satu-satunya pelatih yang berhasil membawa timnas putra dan putri Kanada lolos ke putaran final Piala Dunia.

Tim putra dia hantarkan ke Piala Dunia 2022, sementara tim putri ia bawa tampil di Piala Dunia 2015. Catatan ini membuat reputasinya cukup dihormati di dunia kepelatihan modern.

Selepas meninggalkan kursinya di timnas Kanada pada 2023, Herdman memilih tantangan baru bersama Toronto FC di Liga Amerika Serikat.

Meski gagal menghasilkan trofi, performa Toronto sempat membaik di bawah arahannya, baik di Liga AS maupun Piala Liga. Masa tugas itu tak berlangsung lama setelah Herdman mundur pada November 2024, bersamaan dengan ramainya skandal drone yang menyeret federasi sepak bola Kanada.

Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menegaskan bahwa PSSI sedang memburu pelatih baru di Eropa. Dia menyebut beberapa anggota Komite Eksekutif PSSI dan Direktur Teknik Alexander Zwiers telah dikirim untuk melakukan seleksi langsung terhadap kandidat yang sudah dipersempit menjadi lima nama. Negara mana saja yang disambangi tim pencari itu masih dirahasiakan.

Masuknya nama Herdman membuat proses pencarian ini kembali berwarna. PSSI kini harus menentukan apakah akan memilih sosok berpengalaman dalam proyek jangka panjang, atau figur dengan rekam jejak yang lebih segar dari liga-liga top Eropa. (antara/jpnn)