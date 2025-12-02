Timur Kapadze Gagal Melatih Timnas Indonesia, Pilih Bergabung Klub Uzbekistan

jateng.jpnn.com - Liku-liku karier Timur Kapadze akhirnya menemukan pelabuhan baru. Sosok yang dikabarkan masuk radar PSSI sebagai calon pelatih timnas Indonesia itu kini resmi menukangi klub Liga Uzbekistan Navbahor.

Pengumuman tersebut dirilis langsung klub melalui laman dan Instagram resmi mereka, Senin (1/12).

Navbahor memperkenalkan Kapadze sebagai nakhoda anyar dengan nada penuh optimisme. Mereka menyebut seluruh tahap negosiasi dengan mantan pelatih timnas Uzbekistan itu telah rampung dan kedua pihak telah menandatangani kontrak.

“Klub sepak bola Navbahor hari ini secara resmi memperkenalkan Timur Kapadze sebagai pelatih kepala yang baru. Kedua pihak telah mencapai kesepakatan penuh mengenai rencana serta target tim ke depan,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.

Klub berjuluk 'Singa Namangan' itu menegaskan bahwa Kapadze bukan sosok sembarangan. Di mata publik Uzbekistan, dia merupakan figur besar yang malang melintang memimpin berbagai tim, mulai dari kelompok umur hingga timnas senior.

“Di bawah arahannya, tim-tim tersebut meraih hasil besar di kancah internasional,” ujar Navbahor.

Mereka juga percaya pengalaman dan pendekatan modern Kapadze akan menjadi kunci membangkitkan performa klub musim depan.

Navbahor sendiri menutup Liga Uzbekistan 2025 di posisi ketujuh dengan 40 poin, tertinggal 20 poin dari sang juara Neftchi Fergana. Situasi ini membuat manajemen bergerak cepat mencari pembenahan, dan Kapadze dianggap sebagai figur yang tepat.