Juventus Diselimuti Kabar Muram, Dusan Vlahovic Terancam Absen Lima Bulan

jateng.jpnn.com - Juventus kembali diterpa kabar buruk. Penyerang utama mereka, Dusan Vlahovic, dipastikan mengalami cedera serius pada paha kiri dan berpotensi absen hingga lima bulan.

Dalam pernyataan resmi klub pada Senin (2/12), Juventus menyebut sang striker mengalami high-grade injury pada otot-tendon paha kiri.

Tim medis akan melakukan konsultasi lanjutan sebelum menentukan pola penanganan yang paling aman bagi pemain asal Serbia tersebut.

Juventus memang tak membeberkan durasi pemulihan, tetapi laporan Sky Sport Italia menyebut cedera itu bisa membuat Dusan Vlahovic menepi cukup panjang, bahkan sampai lima bulan.

Cedera tersebut terjadi saat Juventus menang 2-1 atas Cagliari akhir pekan lalu. Vlahovic sempat meminta perawatan di lapangan sebelum akhirnya ditarik keluar. Senin (1/12) pagi, dia menjalani pemeriksaan radiologi lanjutan untuk memetakan tingkat kerusakan pada pahanya.

Situasi ini jelas menjadi hantaman bagi Bianconeri yang sedang berada di jalur positif. Dalam enam laga terakhir di semua ajang, Vlahovic telah menyumbang dua gol dan satu assist.

Juventus juga belum tersentuh kekalahan dalam tujuh pertandingan dan kini duduk di peringkat ketujuh klasemen Serie A, hanya terpaut lima poin dari AC Milan yang memimpin.

Sialnya, badai cedera ini datang di tengah jadwal padat. Juventus harus langsung bersiap menghadapi Udinese pada babak 16 besar Coppa Italia, Rabu (3/12) dini hari WIB.