Thom Haye Catat Gol Perdana di Persib, Dipersembahkan untuk Istri

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Thom Haye akhirnya meraih momen yang ditunggu sejak bergabung dengan Persib Bandung. Gelandang asal Belanda itu mencetak gol perdananya saat Persib menaklukkan Madura United FC dengan skor 4-1 pada pekan ke-14 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (30/11) malam.

Gol Haye menjadi penutup kemenangan Persib Bandung. Pemain yang dijuluki sang profesor ini sebenarnya sudah sering mendapat peluang sejak awal musim, namun baru pada laga kedelapannya ia berhasil mengoyak gawang lawan.

“Pertama-tama, saya senang. Saya selalu punya banyak kesempatan untuk mencetak gol, tetapi akhirnya gol pertama saya lahir di laga kedelapan bersama tim baru saya. Jadi saya senang dengan itu. Selalu istimewa untuk mencetak gol pertama untuk klub baru,” ujar Haye.

Gol itu dia dedikasikan untuk istrinya yang saat ini berada jauh di Belanda, serta keluarga yang selalu menjadi pendorong utama dalam kariernya.

“Saya pikir saya akan mendedikasikannya untuk istri saya di rumah. Keluarga saya selalu mendukung saya. Bahkan saat ini, saya benar-benar jauh dari rumah. Namun, setiap menit, mereka mendukung saya. Jadi, itulah alasannya,” kata Haye.

Persib kini bersiap menjalani ujian berat berikutnya. Pada laga selanjutnya, Maung Bandung akan menghadapi pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda, yang baru saja kehilangan rekor 11 kemenangan beruntun usai takluk 0-1 dari Bali United FC.

Pertandingan tersebut diprediksi menjadi salah satu duel paling krusial di papan atas.