Persib Bandung Hadapi Borneo FC, Lucho Percaya Diri

Rabu, 03 Desember 2025 – 09:13 WIB
Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea menyebut timnya membawa modal berharga untuk menantang pemuncak klasemen BRI Super League Borneo FC, pada laga tunda pekan keempat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (5/12) malam.

Kemenangan penting Persib atas Madura United pada pekan ke-14 menjadi bahan bakar utamanya.

Luciano menyebut tiga poin itu bukan sekadar hasil, melainkan pemantik suasana ruang ganti setelah sebelumnya Persib tersandung 2-3 dari Lion City Sailors di ajang AFC Champions League Two.

Luciano menegaskan sorotan individu bukan hal yang dia kejar. Lucho, begitu dia disapa, menilai kemenangan di GBLA pekan lalu adalah buah dari kolektivitas.

“Kami sangat senang bisa mendapat tiga poin. Itu kemenangan yang sangat penting dan kami harus melanjutkannya,” kata pemain asal Argentina tersebut.

Dia mengakui jadwal padat membuat ritme tim terus diuji. Dalam rentang 3-4 hari, Persib harus berganti kompetisi, liga domestik dan AFC Champions League. Namun bagi Lucho, tak ada alasan untuk menyerah di tengah jalan.

“Tim ini punya banyak pemain bagus. Ketika ada peluang, kami akan memanfaatkannya dengan mencetak gol,” ujarnya.

“Di setiap pertandingan, kami akan melakukan apa pun agar bisa meraih tiga poin," ungkapnya. (jpnn)

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

