Dua Pemain Muda Persis Solo Dipanggil Seleksi Timnas U-20 Indonesia, Siap Unjuk Kualitas

jateng.jpnn.com, SOLO - Kabar menggembirakan datang dari Akademi Persis Solo. Dua pemain muda Sambernyawa, Abraham Pangkali dan Farel Amedio Nesta, resmi dipanggil mengikuti seleksi timnas U-20 Indonesia.

Keduanya dijadwalkan menjalani talent ID camp pada 2–5 Desember di Garudayaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi.

Pemain Persis Solo asal Jayapura Abraham Pangkali tidak menyangka namanya tercantum dalam daftar pemain yang dipanggil tim pelatih timnas U-20.

“Saya pertama kaget ketika melihat nama saya yang dikirim coach Rasiman,” ujar pemain berusia 18 tahun itu.

“Awalnya tidak menyangka dipanggil. Mungkin nanti harus fokus biar bisa lolos, sebagai hasil dari perjuangan datang jauh-jauh ke Solo. Harus bikin bangga orang tua," katanya menambahkan.

Pemanggilan ini menjadi pengalaman perdana Abraham sepanjang perjalanan kariernya sebagai pesepak bola muda. Dia mengaku sudah melakukan persiapan serius, termasuk latihan mandiri demi menjaga performa.

“Selama di Papua saya belum pernah dapat kesempatan emas ini. Saya sudah latihan satu minggu ditambah latihan sendiri di rumah agar performa meningkat,” sambungnya.

Abraham turut menyampaikan terima kasih kepada tim kepelatihan Akademi Persis Solo yang memberinya kepercayaan bermain di kompetisi Elite Pro Academy 2025/2026. Menurutnya, dukungan pelatih menjadi alasan besar ia mendapatkan pintu menuju Timnas.