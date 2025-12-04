Harapan Pelatih Persib Bandung untuk Alfeandra Dewangga

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Alfeandra Dewangga akhirnya menghirup udara kompetisi setelah lama tak terlihat di BRI Super League 2025/26.

Pemain asal Semarang itu turun sejak menit awal ketika Persib Bandung melumat Madura United FC dengan skor telak 4-1 pada pekan ke-14, Minggu (30/11), di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.

Dewangga dipercaya Bojan Hodak mengisi sektor bek kiri. Permainannya solid, terutama dalam duel bertahan yang selama ini jadi modal utamanya. Penampilan tersebut langsung disambut komentar lugas dari Hodak.

Menurut sang pelatih, posisi Dewangga di Persib bukanlah hadiah instan. Hodak menilai sang pemain baru benar-benar siap setelah menunjukkan perubahan sikap dan kualitas dalam sesi latihan.

“Dari latihan sebelumnya, Dewa belum layak dimainkan. Sama seperti Wiliam. Namun, dia berubah. Dia serius, bekerja keras, dan memang pemain bagus," kata Bojan Hodak.

Hodak lalu menekankan bahwa Dewangga harus sadar bahwa Persib bukan klub yang memberi ruang nyaman. Status kapten dan pemain penting di PSIS tidak otomatis berlaku di Bandung.

“Dia perlu mengerti, kalau di mantan klubnya dia kapten dan pemain terbaik. Di Persib, tidak ada yang mudah. Semua pemain berjuang keras untuk posisi utama,” tegas pelatih asal Kroasia itu.

Hodak berharap performa cemerlang Dewangga di Pamekasan bukan sekadar kilatan pendek. Persib sudah ditunggu partai berat kontra Borneo FC Samarinda pada Jumat (5/12).