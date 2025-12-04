Marselino Ferdinan Tak Jadi Perkuat Timnas U-22 Indonesia di SEA Games, Apa Alasannya?

jateng.jpnn.com - Timnas U-22 Indonesia harus kehilangan salah satu pemain kuncinya. Marselino Ferdinan dipastikan batal memperkuat Garuda Muda di SEA Games 2025 Thailand setelah mengalami cedera hamstring saat bersama AS Trencin (Slovakia).

Pelatih Indra Sjafri langsung bergerak cepat. Satu nama dipilih. Pemain Persik Kediri Rifqi Ray Farandi yang menggantikan nama Marselino Ferdinan.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pelatih AS Trencin. Mereka menyampaikan Marselino tidak bisa dilepas karena cedera hamstring. Kami siapkan pengganti, Rifqi Ray Farandi, yang hari ini berangkat ke Thailand,” ujar Indra dalam keterangan resminya, Rabu (3/12).

PSSI menyebut Marselino sebenarnya sangat bersemangat membela Garuda Muda. Namun, kondisi cedera membuat pemain berusia 20 tahun itu harus menahan ambisi tampil di pesta olahraga terbesar Asia Tenggara tersebut.

Marselino menjadi salah satu dari empat pemain abroad yang dipilih Indra. Selain dia, ada nama Ivar Jenner (FC Utrecht), Dion Markx (TOP Oss), serta Mauro Zijlstra (FC Volendam).

Absennya Marselino menjadi pukulan tersendiri mengingat ia adalah pemain paling berpengalaman di skuad kali ini. Dia sudah mengoleksi 37 caps bersama timnas senior dan dua kali turun di SEA Games 2021 Vietnam dan 2023 Kamboja.

Sementara itu, Garuda Muda sudah menjalani latihan intensif di Chiang Mai sembari mematangkan strategi jelang laga pembuka Grup C kontra Filipina pada Senin (8/12) pukul 18.00 WIB di Stadion 700 Anniversary of Chiang Mai. Setelah itu, Indonesia akan menghadapi Myanmar pada Jumat (12/12).

“Tim sudah berlatih intensif. Kami fokus menyongsong laga perdana melawan Filipina,” kata Indra.