Persib Bandung Vs Borneo FC di GBLA, Hodak: Laga Ini Tak Akan Mudah

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung bersiap menghadapi laga berat dengan menjamu pemuncak klasemen BRI Super League 2025/26 Borneo FC.

Laga tunda pekan keempat Super League itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengingatkan pertandingan ini tidak akan berjalan mudah.

Baca Juga: Harapan Pelatih Persib Bandung untuk Alfeandra Dewangga

Menurut Hodak, Borneo FC datang dengan modal kuat sebagai tim yang tengah on fire di kompetisi.

“Laga ini tidak akan mudah. Kita tahu bagaimana posisi mereka di klasemen. Saya harap besok stadion dipenuhi Bobotoh dan kami bisa meraih hasil maksimal,” ujarnya di Bandung.

Borneo FC saat ini kukuh di puncak klasemen dengan 33 poin hasil 11 kemenangan dan satu kekalahan. Adapun Persib duduk di posisi ketiga dengan 25 poin dari 11 laga.

Meski menghadapi tim yang sedang stabil, Hodak memastikan Persib tetap siap tampil. Namun, dia masih memantau tiga pemain yang belum seratus persen bugar menjelang laga.

Andrew Jung masih menjalani pemulihan, Adam Alis membutuhkan waktu tambahan, dan kiper Teja Paku Alam disebut masih 50:50 untuk bisa dimainkan.