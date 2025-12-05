Hadapi PSM Makassar, Persebaya Surabaya Usung Misi Kebangkitan

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya bersiap menantang tuan rumah PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-4 BRI Super League di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (6/12) pukul 19.00 WIB.

Pelatih interim Persebaya Uston Nawawi menegaskan timnya terus mematangkan persiapan demi memutus tren tanpa kemenangan yang sudah berlangsung dalam tiga laga terakhir.

“Kami mempersiapkan diri dan akan berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkan poin,” ujar Uston, dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (5/12).

Menurut mantan gelandang timnas itu, skuad Bajul Ijo sudah melakukan evaluasi usai mendapat dua hari libur. Agenda lanjutan berupa meeting internal juga digelar untuk memperbaiki berbagai kekurangan.

Pada tiga laga sebelumnya, Persebaya hanya mampu meraih tiga poin dari hasil imbang melawan Persik Kediri, Arema FC, dan Bhayangkara FC.

Uston mengakui laga di Parepare nanti bukan pertandingan yang mudah. Performa PSM Makassar sedang menanjak sejak ditangani pelatih baru Tomas Trucha.

“PSM dengan pelatih baru ini, dalam tiga laganya selalu menang. Kemarin kami memang belum menang, tetapi intinya tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan,” tegas Uston penuh optimisme.

PSM Makassar tercatat memenangi tiga laga terakhir mereka, masing-masing kontra Dewa United, PSBS Biak, dan Persis Solo.