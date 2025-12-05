JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Hadapi PSM Makassar, Persebaya Surabaya Usung Misi Kebangkitan

Hadapi PSM Makassar, Persebaya Surabaya Usung Misi Kebangkitan

Jumat, 05 Desember 2025 – 10:46 WIB
Hadapi PSM Makassar, Persebaya Surabaya Usung Misi Kebangkitan - JPNN.com Jateng
Persebaya Surabaya bersiap menantang tuan rumah PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-4 BRI Super League di Stadion Gelora B.J. Habibie. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya bersiap menantang tuan rumah PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-4 BRI Super League di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (6/12) pukul 19.00 WIB.

Pelatih interim Persebaya Uston Nawawi menegaskan timnya terus mematangkan persiapan demi memutus tren tanpa kemenangan yang sudah berlangsung dalam tiga laga terakhir.

“Kami mempersiapkan diri dan akan berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkan poin,” ujar Uston, dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (5/12).

Baca Juga:

Menurut mantan gelandang timnas itu, skuad Bajul Ijo sudah melakukan evaluasi usai mendapat dua hari libur. Agenda lanjutan berupa meeting internal juga digelar untuk memperbaiki berbagai kekurangan.

Pada tiga laga sebelumnya, Persebaya hanya mampu meraih tiga poin dari hasil imbang melawan Persik Kediri, Arema FC, dan Bhayangkara FC.

Uston mengakui laga di Parepare nanti bukan pertandingan yang mudah. Performa PSM Makassar sedang menanjak sejak ditangani pelatih baru Tomas Trucha.

Baca Juga:

“PSM dengan pelatih baru ini, dalam tiga laganya selalu menang. Kemarin kami memang belum menang, tetapi intinya tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan,” tegas Uston penuh optimisme.

PSM Makassar tercatat memenangi tiga laga terakhir mereka, masing-masing kontra Dewa United, PSBS Biak, dan Persis Solo.

Persebaya Surabaya bersiap menantang tuan rumah PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-4 BRI Super League di Stadion Gelora B.J. Habibie.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persebaya persebaya surabaya psm makassar psm vs persebaya bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU