Ruben Amorim Frustasi && Marah Seusai MU Gagal Menang atas West Ham

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Kebuntuan kembali menghantui Manchester United. Bertanding di Old Trafford pada pekan ke-14 Liga Inggris, Jumat (6/12) dini hari WIB, Setan Merah harus puas bermain imbang 1-1 melawan West Ham United.

Hasil ini tentunya memicu kekecewaan pelatih RUben Amorim.

MU sejatinya tampil dominan dan unggul lebih dulu melalui tembakan Diogo Dalot pada menit ke-58. Namun, kegagalan menambah gol justru menjadi bumerang ketika Soungoutou Magassa menyamakan kedudukan di menit ke-83.

“Ya, ini membuat frustrasi, membuat marah,” tegas Amorim, dikutip dari laman resmi klub.

Hasil imbang ini memperpanjang tren kurang meyakinkan MU di Old Trafford, setelah sebelumnya juga gagal menang di laga kandang.

Dengan tambahan satu angka, MU hanya mampu naik ke posisi delapan dengan 22 poin, terpaut satu angka dari Crystal Palace yang kini mengunci posisi kelima dan tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Arsenal.

Kesempatan mendekat ke papan atas pun kembali tertunda.

Ketika ditanya penyebab kegagalan timnya mengamankan tiga poin, Amorim tak menutupi kelemahan skuatnya.