Persib Bandung Libas Borneo FC 3-1, Hodak: Seharusnya Bisa Menang dengan Skor Lebih

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menekuk pemuncak klasemen sementara BRI Super League Borneo FC dengan kemenangan meyakinkan 3-1 pada laga tunda pekan kelima di Stadion GBLA, Jumat (5/12) malam.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku terkejut dengan dominasi penuh anak asuhnya sejak menit pertama.

“Kami bermain sangat bagus dan mendominasi sepanjang pertandingan. Skor 3-1 ini malah cukup bagus bagi mereka,” ujar Hodak.

Dia menegaskan bahwa Persib sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol di babak pertama.

Malam itu, banyak cerita muncul dari lapangan. Fitrah Maulana menjalani debutnya tanpa gentar. Nazriel tampil percaya diri.

Para pemain dari bangku cadangan langsung menyatu dengan irama permainan. Hodak menyebut seluruh tim tampil amat memuaskan.

Dan tentu, momen yang ditunggu satu stadion akhirnya datang, yakni gol perdana Ramon Tanque. Umpan Beckham Putra diselesaikan Ramon lewat sundulan pada menit ke-40, memecah kebuntuan sekaligus memecahkan euforia di tribune GBLA.

Setelah jeda, Persib makin garang. Federico Barba memanfaatkan kemelut di depan gawang pada menit ke-50 untuk membalikkan keadaan menjadi 2-1. Borneo FC mulai goyah menghadapi tekanan Maung Bandung.