Hasil Drawing Piala Dunia 2026: Argentina Aman, Brasil & Prancis Gabung Grup Berat

jateng.jpnn.com, WASHINGTON - FIFA resmi mengundi fase grup Piala Dunia 2026, Sabtu (6/12) dini hari WIB. Kali ini bukan sekadar drawing biasa, pasalnya kemewahan, politik, dan bintang dunia bercampur jadi satu malam yang terasa seperti gala Hollywood.

Presiden AS Donald Trump, PM Kanada Mark Carney, dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memulai undian sebagai simbol tiga negara tuan rumah.

Presiden FIFA Gianni Infantino membuka acara, sementara Trump menambahkan sambutan yang membuat ruang pertunjukan itu terasa seperti konferensi politik bertema sepak bola.

Hadir pula Kevin Hart, Heidi Klum, Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger, dan Robbie Williams. Rio Ferdinand memimpin jalannya undian ditemani Samantha Johnson, memastikan momen itu tetap beraroma lapangan di balik glamornya.

Lalu muncullah kejutan grup demi grup. Brasil terperangkap di Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Prancis pun tidak lebih beruntung. Mereka masuk Grup I bertemu Senegal, Norwegia, serta pemenang play-off antarkonfederasi (Irak/Bolivia/Suriname). Dua raksasa dunia langsung mendapat rute sulit sejak hari pertama.

Sementara itu, Argentina sebagai juara bertahan ditempatkan di Grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Di Grup F, Jepang dan Belanda siap menghidupkan duel klasik Asia–Eropa, ditemani Tunisia dan satu wakil play-off.

Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama dengan 48 tim dan digelar serentak di AS, Kanada, dan Meksiko. Meksiko bahkan memecahkan rekor sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah turnamen putra tersebut.

Berikut hasil lengkap drawing Piala Dunia 2026: