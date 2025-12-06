Borneo FC Terpeleset Lagi, Lefundes Siap Evaluasi Diri, Banyak yang Perlu Dikoreksi

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Di hadapan publik Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12), Persib Bandung menundukkan pemuncak klasemen BRI Super League 2025/26 Borneo FC Samarinda dengan skor 3-1 pada laga tunda pekan ke-4.

Duel dua penghuni papan atas itu sempat berjalan panas sejak menit awal. Borneo FC yang datang dengan beban mempertahankan posisi puncak justru membuka skor lebih dulu. Joel Vinicius memanfaatkan kelengahan lini belakang Persib pada menit 18, membuat tribun GBLA sempat tercekat.

Namun, Persib tak tinggal diam. Ramon Tanque membalas menjelang turun minum dan mengubah tempo pertandingan. Barisan belakang Borneo yang biasanya solid terlihat mulai goyah.

Begitu babak kedua dimulai, Federico Barba menggebrak lewat golnya di menit 50, membawa Persib berbalik unggul. Menjelang bubaran, Saddil Ramdani menyempurnakan kemenangan lewat sontekan yang menutup asa Pesut Etam.

Bagi Borneo, kekalahan ini terasa seperti alarm keras. Dua laga beruntun berakhir dengan tangan hampa, setelah sebelumnya tunduk oleh Bali United.

Rentetan minor itu memutus rangkaian 11 kemenangan mereka dan menempatkan tim asuhan Fabio Lefundes dalam tekanan besar. Puncak klasemen yang semula terlihat kokoh, kini terasa bergoyang.

“Selamat untuk Persib, mereka bisa menang. Dari sisi lainnya kami akan istirahat sedikit untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk menghadapi Persebaya Surabaya,” ujar Lefundes.

Pelatih asal Brasil itu memastikan bakal ada evaluasi internal. “Pasti nanti ada evaluasi, tetapi itu dilakukan internal antara staf pelatih maupun pemain. Ada hal-hal yang mau kami koreksi," katanya. (jpnn)