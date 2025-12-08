Mohamed Salah Beberkan Hubungan Retak dengan Arne Slot

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Pemain Liverpool Mohamed Salah mengungkapkan hubungannya dengan sang pelatih Arne Slot saat ini tak seperti musim lalu, saat dia dengan Slot bahu membahu membawa tim menjuarai Liga Inggris.

Dalam wawancaranya, Salah mengungkapkan bahwa hubungannya dengan pelatih asal Belanda itu retak.

Hal itu dikatakan Salah saat dia dicadangkan untuk ketiga kalinya secara beruntun di Liga Inggris dalam laga Liverpool melawan Leeds United di Elland Road, Minggu WIB, pada pekan ke-15 yang berakhir dengan skor 3-3.

“Saya punya hubungan baik dengan manajer. Tiba-tiba kami tidak punya hubungan apa pun. Saya tidak tahu kenapa,” kata Salah.

“Sepertinya ada seseorang yang tidak menginginkan saya di klub," kata bintang asal Mesir itu lalu menambahkan.

Salah kemudian memberi komentar kepada para pengkritiknya, menyiratkan bahwa dirinya diperlakukan tidak adil setelah awal musim yang buruk untuk The Reds.

Sejak bergabung pada Juni 2017, Salah menjadi salah satu pemain terbaik Liga Primer, mencetak 190 gol yang menjadi yang terbanyak keempat sepanjang sejarah kompetisi.

Assist-nya yang berjumlah 89 juga hanya kalah dari Steven Gerrard (92) dalam sejarah Liverpool.