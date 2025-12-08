Dua Laga Tandang Menunggu di Desember, Persis Solo Fokus Benahi Fisik Pemain

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo melakukan persiapan untuk menghadapi dua partai tandang yang tidak bisa dianggap enteng.

Klub berjuluk Laskar Sambernyawa itu akan bertandang ke markas Dewa United pada Sabtu (20/12), lalu disusul lawatan sulit ke homebase Persik Kediri sepekan berselang, Sabtu (27/12).

Dua laga yang bisa menentukan arah napas Persis Solo di putaran kedua.

Seusai duel kontra PSM Makassar, para pemain sempat diberi jeda beberapa hari. Namun, Sabtu (6/12), latihan kembali digelar dengan intensitas tinggi. Pelatih caretaker Tithan Suryata langsung menekan pedal gas.

Latihan difokuskan pada pembenahan taktik, penguasaan bola, serta tes fisik untuk mengembalikan daya tahan yang sempat melandai usai jeda kompetisi.

“Kami fokus pembenahan fisik dan organisasi tim, baik saat menyerang, bertahan maupun transisi,” ujar Tithan.

Pelatih berlisensi itu menyebut masih banyak PR yang harus dibereskan, terutama soal menjaga konsistensi permainan ketika Persis unggul.

Evaluasi ini mencuat setelah tim gagal mempertahankan momentum pada laga melawan Juku Eja.