Kiper Muda Fitrah Maulana Jalani Debut Manis di Persib Bandung

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memunculkan talenta muda di BRI Super League 2025/26.

Penjaga gawang 19 tahun Fitrah Maulana yang langsung dipercaya turun sebagai starter saat Maung Bandung meladeni pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda.

Laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12), berakhir manis. Persib menggulung Borneo FC 3-1 dan menghentikan laju impresif sang pemuncak klasemen yang sebelumnya mengantongi 11 kemenangan beruntun.

Fitrah tampil menggantikan Teja Paku Alam yang harus menepi karena cedera. Menariknya, pelatih Bojan Hodak memilih Fitrah ketimbang Adam Przybek, kiper asal Wales yang jauh lebih berpengalaman.

Buat Fitrah, malam itu adalah babak baru kariernya. Dia tak menampik rasa tegang saat peluit pertama berbunyi, apalagi debutnya terjadi melawan tim paling konsisten musim ini.

“Awal-awal agak tegang karena debut pertama saya di Persib, dan lawannya pemuncak klasemen. Alhamdulillah saya bisa melewati itu semua dan hasilnya sangat bagus sekali,” kata pemain jebolan Akademi Persib itu beberapa waktu lalu.

Fitrah yang juga pernah membela Timnas U-20 Indonesia ini tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Hodak dan staf pelatih. Kepercayaan itu menjadi bahan bakar besar untuk menatap kesempatan berikutnya.

“Terima kasih coach sudah memberikan kesempatan buat saya. Pertandingan ini sangat menegangkan, tetapi syukur alhamdulillah Persib menang,” ujarnya. (jpnn)