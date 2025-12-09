Persib Bandung Vs Bangkok United: Laga Penentuan, Bojan Hodak Minta Bobotoh Lakukan Ini

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyerukan Bobotoh untuk datang sebanyak mungkin ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada laga terakhir Grup G AFC Champions League (ACL) II kontra Bangkok United, Rabu (10/12) malam.

Bojan menegaskan bahwa dukungan dari tribun akan menjadi energi besar bagi skuad Maung Bandung yang tengah bersaing ketat memperebutkan posisi juara grup.

“Kehadiran penuh Bobotoh seperti saat melawan Borneo FC sangat membantu kami. Atmosfer itu luar biasa,” kata Bojan.

Baca Juga: Kiper Muda Fitrah Maulana Jalani Debut Manis di Persib Bandung

Bojan menilai atmosfer GBLA yang penuh sesak mampu membuat lawan gugup sekaligus memacu kepercayaan diri para pemainnya. Situasi itu sudah terbukti saat Persib menaklukkan Borneo FC pekan lalu.

“Kalau stadion penuh, lawan pasti kesulitan. Itu keuntungan besar buat kami,” ujarnya.

Pelatih asal Kroasia itu menyebut pertandingan kontra Bangkok United krusial karena Persib membutuhkan minimal satu poin untuk memastikan status juara grup dan melaju ke babak 16 besar tanpa menunggu hasil laga lain.

Persib saat ini berada di puncak klasemen Grup G dengan 10 poin dari lima laga, jumlah yang sama dengan Bangkok United yang menempel di posisi kedua. Kondisi ini membuat laga di GBLA menjadi partai hidup-mati bagi kedua tim.

Persib wajib menghindari kekalahan. Kekalahan berpotensi membuat langkah mereka buyar, terutama jika Lion City Sailors berhasil menang atas Selangor FC di pertandingan lain.