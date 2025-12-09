Striker Malut United Ciro Alves Mengajukan Naturalisasi, Kemenkumham Beri Lampu Hijau

JPNN.com

Selasa, 09 Desember 2025 – 04:00 WIB
Pemain Malut United Ciro Henrique Alves Ferreira E. Silva, bersama Asisten Manajer Malut United Asghar Saleh, mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara diterima Kepala Kemenekum Malut Budi Argap untuk pengajuan permohonan naturalisasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Ternate, Senin (8/12/2025). ANTARA/Abdul Fatah

jateng.jpnn.com, MALUKU UTARA - Mesin gol Malut United Ciro Henrique Alves Ferreira E. Silva mengambil langkah besar dalam kariernya di Indonesia. Penyerang asal Brasil itu mendatangi Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara, Senin (8/12), untuk memulai proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Ciro datang bersama Asisten Manajer Malut United Asghar Saleh, dan langsung disambut Kepala Kanwil Kemenkumham Malut Budi Argap Situngkir. Kanwil menyatakan siap memfasilitasi proses tersebut selama syarat administratif terpenuhi.

“Kami dukung sepanjang semuanya sesuai aturan. Kalau berkas lengkap, bisa segera kami proses melalui sistem AHU online,” ujar Argap.

Menurut Argap, Ciro Alves sudah memenuhi beberapa syarat penting, termasuk masa tinggal yang cukup lama di Indonesia sejak 2019. Statusnya sebagai pemain kunci Malut United juga menjadi pertimbangan positif.

Asghar menyebut klub mendukung penuh langkah sang striker. “Ciro bukan hanya punya kualitas, tapi sejak lama memberi dampak untuk sepak bola Maluku Utara. Ini keputusan yang ingin kami bantu sepenuhnya,” tutur Asghar.

Dia bahkan menyinggung pengalaman Ciro yang pernah memperkuat Timnas U-20 Brasil, dan menilai sang pemain punya potensi melanjutkan karier sebagai pelatih suatu hari nanti.

Dalam sesi terpisah, Ciro mengungkap alasan personal di balik pengajuan naturalisasi.

“Indonesia bukan lagi tempat saya bekerja. Negara ini sudah jadi rumah bagi saya dan keluarga,” ujarnya.

