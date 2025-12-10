Persis Solo Pastikan Segera Mengumumkan Pelatih Baru

JPNN.com

Rabu, 10 Desember 2025 – 06:58 WIB
Pemain Persis Solo berlatih menjelang. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo mulai bergerak cepat membenahi kondisi tim yang terseok-seok di BRI Super League 2025/26. Manajemen memastikan proses penentuan pelatih kepala baru sudah memasuki tahap akhir, sementara skuad saat ini masih dikomandoi caretaker Tithan Suryata.

Kursi pelatih Persis kosong setelah berpisah dengan arsitek asal Belanda Peter de Roo yang terakhir terlihat mendampingi tim pada laga pekan ke-12 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Manahan, Sabtu (8/11).

Direktur Utama Persis Solo Ginda Ferachtriawan mengatakan manajemen sudah melakukan pendekatan intensif sejak sebelum jeda internasional.

“Kami sedang memasuki tahap finalisasi untuk nakhoda anyar. Proses wawancara sudah dilakukan untuk melihat rencana jangka pendek dan pendekatan yang akan ia terapkan ketika mendarat di Solo nanti,” ujar Ginda.

Pelatih baru itu nantinya akan langsung menangani persiapan Persis menghadapi laga pekan ke-15 melawan Dewa United FC di Banten International Stadium, Sabtu (20/12).

Selain soal pelatih, manajemen juga mulai membicarakan soal kebutuhan amunisi tambahan menjelang bursa transfer.

“Kami sudah berdiskusi mengenai upaya memperdalam skuad, termasuk kemungkinan mendatangkan pemain baru,” kata Ginda.

Dia berharap seluruh elemen pendukung Laskar Sambernyawa tetap mengawal proses pembenahan tim.

