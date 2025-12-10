JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persib Bandung Menuju 16 Besar ACL Two: Satu Poin Aman, Tiga Istimewa, Jangan Kalah

Persib Bandung Menuju 16 Besar ACL Two: Satu Poin Aman, Tiga Istimewa, Jangan Kalah

Rabu, 10 Desember 2025 – 12:26 WIB
Persib Bandung Menuju 16 Besar ACL Two: Satu Poin Aman, Tiga Istimewa, Jangan Kalah - JPNN.com Jateng
Persib Bandung akan menaloki laga penentuan dengan menjamu Bangkok United pada AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memasuki malam penentuan. Satu laga yang terasa lebih dari sekadar pertandingan, karena imbang saja sudah cukup membawa Maung Bandung menembus fase 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Lawannya, Bangkok United, klub Thailand yang punya reputasi mengganggu ambisi klub-klub Asia Tenggara.

Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12), dengan tekanan yang terasa sejak jauh sebelum kickoff.

Baca Juga:

Kapten Persib Marc Klok menyebut laga ini sebagai momen sejarah. Persib tak boleh tergelincir, karena satu kesalahan bisa membuat mereka disalip Lion City Sailors FC dari Singapura yang bermain di tempat lain.

“Ini laga yang indah sekaligus sangat penting. Untuk Persib, untuk Bandung, dan untuk Indonesia. Kami tahu apa yang kami kejar, waktunya mencatat sejarah,” kata Klok.

Dia menegaskan ambisi yang sejak awal musim coba dibangun Maung Bandung di pentas Asia.

Baca Juga:

Persib memilih tidak menggantungkan nasib pada hasil pertandingan lain. Klok menolak berharap Lion City Sailors terpeleset di Malaysia. 

Dia ingin memastikan Persib mengamankan tiket 16 besar dengan tangan mereka sendiri, terutama dengan dukungan puluhan ribu Bobotoh yang diprediksi kembali memenuhi GBLA seperti saat menumbangkan Borneo FC Samarinda pekan lalu.

Persib Bandung akan menaloki laga penentuan dengan menjamu Bangkok United pada AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung persib acl two afc champions league two persib vs bangkok united

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU