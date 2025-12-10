Persib Bandung Menuju 16 Besar ACL Two: Satu Poin Aman, Tiga Istimewa, Jangan Kalah

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memasuki malam penentuan. Satu laga yang terasa lebih dari sekadar pertandingan, karena imbang saja sudah cukup membawa Maung Bandung menembus fase 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Lawannya, Bangkok United, klub Thailand yang punya reputasi mengganggu ambisi klub-klub Asia Tenggara.

Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12), dengan tekanan yang terasa sejak jauh sebelum kickoff.

Kapten Persib Marc Klok menyebut laga ini sebagai momen sejarah. Persib tak boleh tergelincir, karena satu kesalahan bisa membuat mereka disalip Lion City Sailors FC dari Singapura yang bermain di tempat lain.

“Ini laga yang indah sekaligus sangat penting. Untuk Persib, untuk Bandung, dan untuk Indonesia. Kami tahu apa yang kami kejar, waktunya mencatat sejarah,” kata Klok.

Dia menegaskan ambisi yang sejak awal musim coba dibangun Maung Bandung di pentas Asia.

Persib memilih tidak menggantungkan nasib pada hasil pertandingan lain. Klok menolak berharap Lion City Sailors terpeleset di Malaysia.

Dia ingin memastikan Persib mengamankan tiket 16 besar dengan tangan mereka sendiri, terutama dengan dukungan puluhan ribu Bobotoh yang diprediksi kembali memenuhi GBLA seperti saat menumbangkan Borneo FC Samarinda pekan lalu.