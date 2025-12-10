Arne Slot Puji Mentalitas Liverpool Setelah Jinakkan Inter Milan di Giuseppe Meazza

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Arne Slot menepis anggapan timnya tampil buruk di Liga Champions musim ini. Kemenangan 1-0 atas Inter Milan di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu (10/12) dini hari WIB, menjadi bukti bahwa The Reds masih punya taring di Eropa, meski di Liga Inggris penampilan mereka tengah penuh gelombang.

Gol tunggal di Giuseppe Meazza menandai kemenangan kedelapan Liverpool di Liga Champions musim ini. Mereka mengumpulkan 12 poin dari enam pertandingan dan untuk sementara duduk di posisi kedelapan klasemen.

Slot tetap menilai performa anak asuhnya cukup stabil, kecuali satu hasil minor.

“Kami tampil baik di Liga Champions, kecuali hasil melawan PSV di kandang,” ujar Slot.

“Di Liga Inggris, bukan hanya kami yang kesulitan. Ada banyak laga yang seharusnya kami dapat poin, tapi berbagai faktor membuat hasilnya berbeda. Dengan poin yang layak, posisi kami pasti jauh lebih baik," katanya menambahkan.

Pelatih asal Belanda itu menilai mentalitas para pemain justru makin teruji. “Tidak ada masalah psikologis. Mereka menunjukkan mentalitas luar biasa menghadapi begitu banyak rintangan, termasuk yang terjadi Sabtu lalu dan sepanjang musim,” katanya.

Slot juga menyinggung jadwal yang superpadat. Liverpool menjalani empat pertandingan dalam 10 hari, situasi yang menurutnya jarang terjadi di level tertinggi.

“Dengan hanya 13 pemain lapangan yang punya pengalaman Liga Inggris atau Liga Champions, apa yang mereka lakukan sangat luar biasa,” ujarnya.