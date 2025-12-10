Persib Bandung Punya Modal Berharga, Hodak Percaya Diri, tetapi Bangkok United Ingin Balas Dendam

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Nasib Persib Bandung di AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 akan ditentukan malam ini, Rabu (10/12).

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung akan meladeni Bangkok United.

Satu poin saja cukup bagi Maung Bandung untuk mengunci tiket ke babak berikutnya, tetapi pertandingan tak mengenal kata cukup.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak percaya diri timnya mampu menang atas Bangkok United. Pasalnya, garis grafik Persib di liga sedang menanjak tajam, bahkan pekan lalu merek menumbangkan pemuncak klasemen BRI Super League Borneo FC Samarinda dengan skor 3–1. Energi kemenangan itu masih hangat terasa.

“Kami bermain bagus melawan Borneo empat hari lalu. Dari sembilan pertandingan terakhir, kami menang delapan. Itu membuat para pemain berada dalam perasaan yang bagus,” ujar Hodak.

Di sisi lain, Bangkok United bukan wisatawan yang datang ke Bandung untuk makan batagor. Tim asuhan Totchawan Sripan saat ini menghuni papan atas Liga Thailand, stabil di posisi keempat, dan butuh kemenangan untuk memastikan langkah mereka sendiri.

Persib pun tidak kalah keras kepala, mereka duduk manis di posisi ketiga BRI Super League. Dua tim dengan tren positif masuk satu arena, situasinya terlalu matang untuk sekadar pertandingan biasa.

Pada pertemuan pertama, Persib pulang dari Thailand dengan kepala tegak setelah menang 2-0 melalui gol Andrew Jung dan Uilliam Barros.