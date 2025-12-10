Persib Bandung Sikat Bangkok United, Melangkah ke 16 Besar ACL Two Sebagai Juara Grup G

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memastikan satu tempat di babak 16 besar AFC Champions League Two 2025/2026 setelah menuntaskan duel hidup-mati di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12) malam, dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bangkok United.

Kemenangan itu mengunci Persib di puncak Grup G dengan 13 poin, dan sekaligus menegaskan taji Maung Bandung di pentas Asia.

Pertandingan berjalan penuh tekanan sejak menit pertama. Persib langsung menggenggam peluang emas lewat titik putih setelah Uilliam Barros ditarik jatuh di kotak terlarang. Publik GBLA sempat bersiap merayakan gol, tetapi eksekusi Barros ditepis Patiwat Khammai, kiper Bangkok United yang bermain gemilang.

Dominasi Persib tak surut. Thom Haye menghentak mistar pada menit ke-11, Ramon Tanque memaksa Patiwat terbang pada menit ke-17, dan Luciano Guaycochea ikut-ikutan menggoyang mistar semenit kemudian. Gelombang serangan seperti tak menemukan pintu masuk.

Bangkok United beberapa kali memanfaatkan celah lewat serangan balik. Pada menit ke-28, kesalahan lini belakang Persib hampir berbuah petaka, tetapi sepakan Suphan masih melebar.

Baru menjelang jeda, kebuntuan patah. Berguinho mengirim umpan silang terukur yang disambar Ramon Tanque dengan sundulan terarah. GBLA bergemuruh. Persib unggul 1-0, dan skor itu membawa napas baru ke ruang ganti.

Babak kedua, Persib menyerang, Bangkok bertahan dan sesekali mencuri kesempatan. Beckham Putra hampir menambah keunggulan lewat skema serangan cepat, Saddil Ramdani gagal menuntaskan peluang pada menit ke-77, dan sundulan Julio Cesar tiga menit berselang kembali dimentahkan Patiwat yang tampil luar biasa.

Bangkok meningkatkan intensitas di 15 menit terakhir, tetapi pertahanan Persib tampil rapat. Eliano Reijnders dan Matricardi menutup ruang, Teja Paku Alam memimpin barisan belakang dengan ketenangan seorang veteran.