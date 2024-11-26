Arne Slot Menanti Permintaan Maaf Mohamed Salah

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Hubungan Mohamed Salah dan pelatih Liverpool Arne Slot memanas. Slot memberi sinyal bahwa dia tengah menunggu inisiatif permintaan maaf dari bintang Mesir tersebut seusai melontarkan pernyataan bahwa dirinya dikorbankan oleh klub setelah tiga kali dicadangkan.

Salah mengaku hubungannya dengan Slot sudah berbeda. Dia bahkan menyebut ada seseorang di dalam klub yang tidak menginginkannya lagi berseragam Liverpool.

“Semua orang membuat kesalahan. Namun, apakah pemain tahu dia membuat kesalahan? Siapa yang harus memulai? Itu pertanyaannya,” ujar Slot kepada Amazon Prime seusai Liverpool menekuk Inter Milan 1-0 di Liga Champions, Rabu (10/12) WIB.

Komentar tersebut langsung berbuntut. Liverpool memutuskan tak membawa Salah ke Giuseppe Meazza (kandang Inter Milan). Di sisi lain, Salah menambah panas suasana dengan mengunggah foto dirinya berlatih sendirian di Melwood tanpa sepatah kata pun.

Slot menolak membahas drama itu lebih jauh ketika konferensi pers pascalaga. Malam itu, dia hanya ingin bicara soal kerja keras para pemainnya yang berhasil menekuk Inter lewat penalti Dominik Szoboszlai pada menit ke-88.

“Dalam sejarah Liverpool banyak malam hebat, tetapi musim ini, kemenangan tandang di stadion sekuat ini harus menjadi cerita utama. Jumat nanti semua pertanyaan akan soal Mo, tapi malam ini bukan waktunya,” katanya.

Salah sendiri dipastikan tetap jadi sorotan pada jumpa pers Liga Inggris, Jumat (12/12). Laga melawan Brighton di Anfield sehari setelahnya bisa menjadi penampilan terakhirnya sebelum membela Mesir di Piala Afrika 2025.

Tambahan tiga poin dari Inter membuat Liverpool naik ke posisi delapan dengan 12 poin, menyamai Inter yang duduk di peringkat lima. The Reds kini belum tersentuh kekalahan dalam empat laga terakhir, setelah sebelumnya ambruk dengan sembilan kekalahan dari 12 pertandingan di semua kompetisi. (antara/jpnn)