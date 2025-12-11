JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Insting Gol Ramon Tanque Hidup Lagi, Bawa Persib Bandung Tembus Babak 16 Besar ACL Two

Insting Gol Ramon Tanque Hidup Lagi, Bawa Persib Bandung Tembus Babak 16 Besar ACL Two

Kamis, 11 Desember 2025 – 16:05 WIB
Insting Gol Ramon Tanque Hidup Lagi, Bawa Persib Bandung Tembus Babak 16 Besar ACL Two - JPNN.com Jateng
Penyerang Persib Bandung Ramon Tanque. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Penyerang Persib Bandung Ramon Tanque sedang berada dalam mode haus gol. Setelah membuka rekening golnya di BRI Super League 2025/26 saat menghadapi Borneo FC, kini giliran pentas Asia yang ia getarkan.

Ramon menjadi penentu kemenangan Persib 1-0 atas Bangkok United (Thailand) pada laga terakhir Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12).

Gol tunggal itu memastikan Maung Bandung finis sebagai juara grup dan tembus ke babak 16 besar.

Baca Juga:

Ramon mengaku merasakan insting golnya kembali hidup. Latihan keras yang dia jalani beberapa pekan terakhir mulai membuahkan hasil.

“Saya sangat senang bisa mencetak gol dan membawa tim menang. Terima kasih kepada pelatih, rekan setim, dan para pendukung. Saya merasa kepercayaan itu kembali,” kata Ramon.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak ikut sumringah melihat penyerang asal Brasil itu menemukan sentuhannya.

Baca Juga:

Hodak percaya Tanque hanya butuh satu momen pemantik sebelum kembali menjadi striker menakutkan, seperti saat dia meraih gelar top skor di Kamboja musim lalu.

“Dia striker. Kadang gagal mencetak gol, tetapi begitu satu gol masuk, dia akan sulit dihentikan,” ujar pelatih Kroasia tersebut. (jpnn)

Penyerang Persib Bandung Ramon Tanque sedang berada dalam mode haus gol.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung persib persib vs bangkok united roman tanque

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU