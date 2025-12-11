Insting Gol Ramon Tanque Hidup Lagi, Bawa Persib Bandung Tembus Babak 16 Besar ACL Two

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Penyerang Persib Bandung Ramon Tanque sedang berada dalam mode haus gol. Setelah membuka rekening golnya di BRI Super League 2025/26 saat menghadapi Borneo FC, kini giliran pentas Asia yang ia getarkan.

Ramon menjadi penentu kemenangan Persib 1-0 atas Bangkok United (Thailand) pada laga terakhir Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12).

Gol tunggal itu memastikan Maung Bandung finis sebagai juara grup dan tembus ke babak 16 besar.

Ramon mengaku merasakan insting golnya kembali hidup. Latihan keras yang dia jalani beberapa pekan terakhir mulai membuahkan hasil.

“Saya sangat senang bisa mencetak gol dan membawa tim menang. Terima kasih kepada pelatih, rekan setim, dan para pendukung. Saya merasa kepercayaan itu kembali,” kata Ramon.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak ikut sumringah melihat penyerang asal Brasil itu menemukan sentuhannya.

Hodak percaya Tanque hanya butuh satu momen pemantik sebelum kembali menjadi striker menakutkan, seperti saat dia meraih gelar top skor di Kamboja musim lalu.

“Dia striker. Kadang gagal mencetak gol, tetapi begitu satu gol masuk, dia akan sulit dihentikan,” ujar pelatih Kroasia tersebut. (jpnn)