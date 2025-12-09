Malaysia Tumbang, Peluang Indonesia Tembus Semifinal SEA Games Terbuka Lebar, tetapi...

jateng.jpnn.com, THAILAND - Timnas U-22 Indonesia masih ada harapan untuk menembus semifinal cabang sepak bola putra SEA Games 2025 Thailand.

Hasil laga Malaysia kontra Vietnam di Grup B, Jumat (12/12), secara tidak langsung membuka pintu bagi Garuda Muda untuk kembali bersaing.

Vietnam sukses mematahkan peluang Malaysia seusai memetik kemenangan meyakinkan. Dua gol cepat mereka di babak pertama membuat Negeri Jiran pulang tanpa poin dan gagal mengamankan tiket semifinal lebih awal.

Kemenangan itu juga memastikan Vietnam melaju sebagai penguasa Grup B, sementara Malaysia terhenti di tiga poin dan harus menggantung nasib pada hasil grup lain.

Situasinya makin rumit bagi Malaysia. Meski sementara ini memimpin klasemen mini runner-up terbaik berkat selisih gol, posisi mereka rawan digeser Indonesia.

Sebaliknya, hasil tersebut justru menjadi angin segar bagi Garuda Muda yang masih punya peluang, meski kalah pada laga pembuka dari Filipina.

Syaratnya Indonesia harus menang besar atas Myanmar pada laga penentuan Grup C besok, Jumat (12/12), pukul 18.00 WIB.

Minimal selisih tiga gol diperlukan agar Indonesia bisa menyalip Malaysia dalam hitungan selisih gol dan mengamankan satu tiket semifinal.