Ini Alasan Lucas Serafim Hengkang Mendadak dari PSM Makassar

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar mengumumkan perpisahan dengan penyerang sayap mereka Lucas Serafim, setelah sang pemain mengajukan pengunduran diri karena harus pulang ke Brasil.

Melalui pernyataan resmi klub, manajemen PSM menjelaskan bahwa Serafim memilih kembali ke kampung halaman demi mendampingi ayah mertuanya yang sedang sakit. Permintaan tersebut langsung diterima klub dengan penuh pengertian.

Manajemen bahkan menyampaikan duka dan simpati kepada pemain bernomor punggung 11 itu, sembari berharap keluarga Serafim diberi kekuatan dan kesembuhan.

Lucas bergabung dengan PSM pada awal musim BRI Super League 2025/2026, saat tim masih berada di bawah komando Bernardo Tavares.

Selama setengah musim, pemain berusia 28 tahun itu tampil dalam sembilan laga dan menyumbang dua gol serta satu assist dari total 410 menit merumput.

Sebelum merapat ke Makassar, karier Serafim sempat berkelana ke berbagai penjuru dunia, mulai dari liga di Brasil, Bulgaria, Republik Ceko, Israel, Arab Saudi, hingga terakhir bermain di Thailand bersama Uthai Thani. (antara/jpnn)