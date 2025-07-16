JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Ini Alasan Lucas Serafim Hengkang Mendadak dari PSM Makassar

Ini Alasan Lucas Serafim Hengkang Mendadak dari PSM Makassar

Jumat, 12 Desember 2025 – 03:00 WIB
Ini Alasan Lucas Serafim Hengkang Mendadak dari PSM Makassar - JPNN.com Jateng
Lucas Serafim mundur dari skuad PSM Makassar. Foto: ligaindoesiabaru.com

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar mengumumkan perpisahan dengan penyerang sayap mereka Lucas Serafim, setelah sang pemain mengajukan pengunduran diri karena harus pulang ke Brasil.

Melalui pernyataan resmi klub, manajemen PSM menjelaskan bahwa Serafim memilih kembali ke kampung halaman demi mendampingi ayah mertuanya yang sedang sakit. Permintaan tersebut langsung diterima klub dengan penuh pengertian.

Manajemen bahkan menyampaikan duka dan simpati kepada pemain bernomor punggung 11 itu, sembari berharap keluarga Serafim diberi kekuatan dan kesembuhan.

Baca Juga:

Lucas bergabung dengan PSM pada awal musim BRI Super League 2025/2026, saat tim masih berada di bawah komando Bernardo Tavares.

Selama setengah musim, pemain berusia 28 tahun itu tampil dalam sembilan laga dan menyumbang dua gol serta satu assist dari total 410 menit merumput.

Sebelum merapat ke Makassar, karier Serafim sempat berkelana ke berbagai penjuru dunia, mulai dari liga di Brasil, Bulgaria, Republik Ceko, Israel, Arab Saudi, hingga terakhir bermain di Thailand bersama Uthai Thani. (antara/jpnn)

Baca Juga:

PSM Makassar mengumumkan perpisahan dengan penyerang sayap mereka Lucas Serafim.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   psm makassar psm lucas sarafim bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU