Konflik dengan Arne Slot Memanas, Masa Depan Mo Salah di Liverpool Menggantung

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Arne Slot mengaku belum bisa memastikan apakah Mohamed Salah bakal diturunkan saat The Reds menjamu Brighton & Hove Albion pada Sabtu (13/12) malam WIB.

Laga ini bukan pertandingan biasa. Bisa jadi ini panggung terakhir Salah sebelum terbang membela Timnas Mesir di Piala Afrika 2025 Januari nanti atau bahkan pertandingan terakhirnya sebagai pemain Liverpool.

Slot menegaskan keputusan final baru akan keluar setelah dirinya berbicara langsung dengan Salah seusai latihan Jumat.

“Saya akan bicara dengan Mo pagi ini, hasilnya akan menentukan seperti apa esok. Saya akan langsung ke dia dan bukan di sini," ujar Slot, Jumat (12/12).

Pernyataan itu makin memanaskan isu keretakan hubungan keduanya. Dalam tiga laga Liga Inggris beruntun, Salah hanya menjadi penghuni bangku cadangan, situasi yang jarang ditemui sejak ia datang ke Merseyside tujuh tahun silam.

Titik panas meledak ketika Salah memberikan wawancara bernada getir. Dia mengaku merasa diusir dari klub dan menyatakan siap hengkang pada Januari bila memang tidak dibutuhkan lagi.

Dampaknya Salah dicoret dari daftar skuad yang dibawa ke markas Inter Milan di Liga Champions pertengahan pekan ini.

Kontraknya sendiri akan habis Juni tahun depan, dan hingga kini belum ada sinyal perpanjangan. (antara/jpnn)