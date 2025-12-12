Timnas U-22 Indonesia Gagal Total di SEA Games 2025

jateng.jpnn.com - Timnas U-22 Indonesia gagal tenbus babak semifinal SEA Games 2025 dengan cara yang membuat dada serasa diremas.

Anak asuh Indra Sjafri itu finis di peringkat kedua Grup C dengan tiga poin. Namun, tetap angkat koper karena kalah produktivitas gol dari Malaysia.

Indonesia sebenarnya menutup laga terakhir dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Myanmar.

Toni Firmansyah sempat menyamakan kedudukan setelah Min Maw Oo membawa Myanmar unggul, sebelum Jens Raven mencetak dua gol yang membuat mimpi itu terlihat mungkin.

Namun, skor itu justru menjadi ironi. Indonesia mengoleksi tiga gol dan kebobolan dua gol dari dua pertandingan. Angka yang tampak cukup, sebelum tabel memperlihatkan kenyataan pahit.

Pasalnya, Malaysia sebagai runner-up Grup B mencetak empat gol dan kebobolan tiga gol. Selisih satu gol membuat Garuda Muda kehilangan tiket semifinal yang sangat diincar.

Empat tim yang melaju ke empat besar akhirnya adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Thailand melenggang mulus dengan dua kemenangan di Grup A, sementara Vietnam mengamankan puncak Grup B lewat kemenangan atas Malaysia dan Laos. Filipina, yang tampil mengejutkan, menjadi juara Grup C seusai menumbangkan Myanmar dan Indonesia.