JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Timnas U-22 Indonesia Gagal Total di SEA Games 2025

Timnas U-22 Indonesia Gagal Total di SEA Games 2025

Sabtu, 13 Desember 2025 – 00:00 WIB
Timnas U-22 Indonesia Gagal Total di SEA Games 2025 - JPNN.com Jateng
Indonesia sebenarnya menutup laga terakhir Grup C SEA Games 2025 Thailand dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Myanma, Jumat (12/12). Foto: X/@TimnasIndonesia

jateng.jpnn.com - Timnas U-22 Indonesia gagal tenbus babak semifinal SEA Games 2025 dengan cara yang membuat dada serasa diremas.

Anak asuh Indra Sjafri itu finis di peringkat kedua Grup C dengan tiga poin. Namun, tetap angkat koper karena kalah produktivitas gol dari Malaysia.

Indonesia sebenarnya menutup laga terakhir dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Myanmar.

Baca Juga:

Toni Firmansyah sempat menyamakan kedudukan setelah Min Maw Oo membawa Myanmar unggul, sebelum Jens Raven mencetak dua gol yang membuat mimpi itu terlihat mungkin.

Namun, skor itu justru menjadi ironi. Indonesia mengoleksi tiga gol dan kebobolan dua gol dari dua pertandingan. Angka yang tampak cukup, sebelum tabel memperlihatkan kenyataan pahit.

Pasalnya, Malaysia sebagai runner-up Grup B mencetak empat gol dan kebobolan tiga gol. Selisih satu gol membuat Garuda Muda kehilangan tiket semifinal yang sangat diincar.

Baca Juga:

Empat tim yang melaju ke empat besar akhirnya adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Thailand melenggang mulus dengan dua kemenangan di Grup A, sementara Vietnam mengamankan puncak Grup B lewat kemenangan atas Malaysia dan Laos. Filipina, yang tampil mengejutkan, menjadi juara Grup C seusai menumbangkan Myanmar dan Indonesia. (jpnn)

Indonesia tersingkir dramatis dari SEA Games 2025. Menang 3-1 atas Myanmar tak cukup karena kalah produktivitas gol dari Malaysia. Selisih satu gol mematahkan h

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   timnas u22 Indonesia Timnas Indonesia sea games 2025 indonesia tersingkir

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU