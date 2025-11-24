Pekan ke-16 Liga Inggris: Arsenal Wajib Menang, Man City Hadapi Ujian Berat

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Arsenal saat ini menapaki jalur yang harus mereka jaga ketat. Pemuncak klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026 itu akan menjamu Wolverhampton Wanderers di Stadion Emirates, Minggu (14/12) pukul 03.00 WIB, dalam laga yang di atas kertas terlihat lebih bersahabat dibanding lawan-lawan sebelumnya.

Bagi The Gunners, pertandingan ini adalah peluang untuk menegaskan kembali dominasi mereka. Dari lima laga terakhir, tim asuhan Mikel Arteta itu hanya mampu mengoleksi dua kemenangan, dua hasil imbang, dan sekali tumbang.

Hasil tersebut membuat jarak dengan Manchester City menipis menjadi hanya dua poin. Kemenangan atas Wolves akan kembali membuka celah lima poin, meski hanya bertahan kurang dari sehari karena City baru bertanding Minggu malam.

Di Selhurst Park, Manchester City bakal menghadapi ujian yang jauh dari kata mudah. Crystal Palace sedang berada dalam performa stabil, hanya kalah sekali dari lima laga terakhir, dan memiliki catatan membandel terhadap City sejak diasuh Oliver Glasner.

Dua pertemuan terakhir memperlihatkan bagaimana The Eagles bisa mencuri hasil, imbang 2-2 pada Desember 2024, lalu menang tipis 1-0 pada final Piala FA musim ini.

Sorotan lain mengarah ke Aston Villa yang sedang garang-garangnya. Tim asuhan Unai Emery itu mengincar kemenangan kesembilan secara beruntun ketika melawat ke markas West Ham United.

Villa datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah memukul Arsenal pada pekan sebelumnya dan mengamankan tiga poin di Liga Europa melawan Basel.

Sementara itu, Liverpool membuka rangkaian pertandingan pekan ke-16 pada Sabtu malam WIB. The Reds menjamu Brighton di Anfield, berusaha memutus rentetan tiga laga kandang tanpa kemenangan.