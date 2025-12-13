Timnas Indonesia Gagal Melaju ke Semifinal SEA Games 2025, Indra Sjafri Minta Maaf

jateng.jpnn.com - Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri mengakui kegagalan setelah timnya tak mampu menembus babak semifinal SEA Games 2025 di Thailand.

Perjalanan yang dua tahun lalu ditutup dengan medali emas kini berubah menjadi kisah pahit di fase grup.

“Kami tidak lulus grup. Secara teknis, orang yang paling bertanggung jawab adalah saya,” ujar Indra, Jumat (12/12).

Indonesia menang 3-1 atas Myanmar pada laga terakhir di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai. Tony Firmansyah membuka jalan, lalu dua gol Jens Raven pada menit-menit akhir sempat menyalakan asa. Namun perhitungan akhir berkata lain.

Dengan tiga poin dan selisih gol +2, Indonesia berada di posisi kedua Grup C. Di jalur runner-up terbaik, Garuda Muda harus bersaing dengan Malaysia. Kedua tim sama-sama memiliki tiga poin dan selisih gol +1, tetapi Malaysia unggul dalam jumlah gol dengan empat berbanding tiga. Selisih satu gol itulah yang memupus peluang Indonesia.

“Jadi, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini tanggung jawab saya,” kata Indra.

Kegagalan ini menghentikan tradisi tujuh edisi beruntun Indonesia selalu melaju ke semifinal sejak SEA Games 2011. Terakhir kali Indonesia kandas di fase grup adalah tahun 2009, dan kini catatan itu kembali terulang.

Di semifinal, Malaysia sebagai runner-up terbaik akan menghadapi Thailand selaku juara Grup A. Sementara di pertandingan lainnya, Vietnam siap bentrok dengan Filipina, yang tampil mengejutkan sebagai juara Grup C. Kedua laga dimainkan Senin (15/12) di Stadion Rajamangala. (antara/jpnn)