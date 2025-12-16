PSM Makassar Panaskan Mesin, Ada Dua Laga Berat di Akhir Tahun

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar menggeber persiapan menghadapi lanjutan BRI Liga 1 2025/26. Pasukan Ayam Jantan dari Timur menggelar latihan perdana seusai libur empat hari di Stadion Kalegowa, Kamis (11/12), setelah sebelumnya melakoni laga tunda pekan ke-4 kontra Persebaya Surabaya.

Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha turun langsung memimpin sesi latihan. Agenda awal difokuskan pada pemulihan kondisi fisik sekaligus penyesuaian ritme permainan, mengingat kompetisi kembali bergulir dengan jadwal padat di penghujung tahun.

PSM akan menghadapi dua laga krusial pada Desember 2025. Pertama, duel pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 melawan Malut United yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Desember di Stadion BJ Habibie, Parepare.

Selanjutnya, Juku Eja harus bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk menghadapi Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-8, 27 Desember mendatang.

Malut United dan Persib Bandung bukan lawan sembarangan. Kedua tim tengah menikmati performa impresif dan bersaing ketat di papan atas klasemen. Dua laga tersebut pun disebut-sebut sebagai ujian sesungguhnya bagi racikan Tomas Trucha bersama PSM Makassar.

Meski demikian, PSM tidak datang dengan rasa inferior. Performa Savio Roberto dan kolega justru menunjukkan tren positif. Tiga kemenangan beruntun dan satu hasil imbang dalam empat laga terakhir menjadi modal berharga untuk mencuri poin dari dua lawan tangguh tersebut.

Sejak ditangani Tomas Trucha pada awal November, wajah PSM Makassar perlahan berubah. Permainan Juku Eja kini lebih terorganisir dengan progresi bola yang rapi, tidak lagi sekadar mengandalkan agresivitas dan serangan balik.

Sentuhan tangan dingin Tomas langsung terasa, membawa PSM bangkit dari papan bawah menuju peringkat delapan klasemen sementara. (jpnn)