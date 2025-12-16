JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga PSM Makassar Panaskan Mesin, Ada Dua Laga Berat di Akhir Tahun

PSM Makassar Panaskan Mesin, Ada Dua Laga Berat di Akhir Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 – 09:47 WIB
PSM Makassar Panaskan Mesin, Ada Dua Laga Berat di Akhir Tahun - JPNN.com Jateng
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar menggeber persiapan menghadapi lanjutan BRI Liga 1 2025/26. Pasukan Ayam Jantan dari Timur menggelar latihan perdana seusai libur empat hari di Stadion Kalegowa, Kamis (11/12), setelah sebelumnya melakoni laga tunda pekan ke-4 kontra Persebaya Surabaya.

Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha turun langsung memimpin sesi latihan. Agenda awal difokuskan pada pemulihan kondisi fisik sekaligus penyesuaian ritme permainan, mengingat kompetisi kembali bergulir dengan jadwal padat di penghujung tahun.

PSM akan menghadapi dua laga krusial pada Desember 2025. Pertama, duel pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 melawan Malut United yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Desember di Stadion BJ Habibie, Parepare.

Baca Juga:

Selanjutnya, Juku Eja harus bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk menghadapi Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-8, 27 Desember mendatang.

Malut United dan Persib Bandung bukan lawan sembarangan. Kedua tim tengah menikmati performa impresif dan bersaing ketat di papan atas klasemen. Dua laga tersebut pun disebut-sebut sebagai ujian sesungguhnya bagi racikan Tomas Trucha bersama PSM Makassar.

Meski demikian, PSM tidak datang dengan rasa inferior. Performa Savio Roberto dan kolega justru menunjukkan tren positif. Tiga kemenangan beruntun dan satu hasil imbang dalam empat laga terakhir menjadi modal berharga untuk mencuri poin dari dua lawan tangguh tersebut.

Baca Juga:

Sejak ditangani Tomas Trucha pada awal November, wajah PSM Makassar perlahan berubah. Permainan Juku Eja kini lebih terorganisir dengan progresi bola yang rapi, tidak lagi sekadar mengandalkan agresivitas dan serangan balik.

Sentuhan tangan dingin Tomas langsung terasa, membawa PSM bangkit dari papan bawah menuju peringkat delapan klasemen sementara. (jpnn)

PSM Makassar menggeber persiapan menghadapi lanjutan BRI Liga 1 2025/26.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   psm makassar psm bri super league super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU