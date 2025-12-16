Kekecewaan Thom Haye Seusai Persib Bandung Tumbang di Markas Malut United

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menelan kekalahan dari tuan rumah Malut United FC pada laga tunda pekan ke-12 BRI Super League 2025/26.

Bertanding di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12), Maung Bandung takluk dua gol tanpa balas.

Dua gol kemenangan Malut United dicetak Igor Inocencio pada menit ke-40 dan Ciro Alves pada menit ke-45. Nama terakhir terasa spesial bagi publik Bandung, mengingat Ciro merupakan mantan mesin gol Persib yang kini justru menjadi mimpi buruk bagi mantan klubnya.

Gelandang Persib Thom Haye mengakui laga di Ternate berjalan sangat berat sejak menit awal. Tensi tinggi permainan berpadu dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya pulih, menyusul jadwal padat yang harus dilakoni Persib di level Asia.

“Seperti yang pelatih katakan, kami sudah melakukan yang terbaik, tetapi pertandingan ini sangat sulit. Bahkan kami tidak punya dua malam untuk tidur di sini,” ujar Haye.

Persib diketahui baru saja melakoni laga di ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 tiga hari sebelum bertandang ke Ternate.

Situasi tersebut membuat persiapan tim tidak ideal untuk menghadapi tekanan Malut United yang tampil agresif di hadapan pendukungnya sendiri.

Pemain yang dijuluki el professor itu menilai Persib sejatinya masih memiliki peluang meraih hasil lebih baik jika waktu istirahat dan persiapan lebih panjang. Namun, dia memilih bersikap realistis sebagai pesepak bola profesional.