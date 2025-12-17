PSSI Masih Merahasiakan Calon Pelatih Timnas Indonesia, tetapi 2 Nama Ini Menguat

jateng.jpnn.com, JAKARTA - PSSI belum mau membuka kartu soal siapa kandidat terkuat pelatih timnas Indonesia. Dua nama yang ramai dibicarakan publik, John Herdman dan Giovanni van Bronckhorst, tak dibantah, tetapi juga tak diiyakan.

Dalam jumpa pers di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/12), anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Endri Erawan hanya memberi jawaban singkat ketika ditanya soal dua nama yang beredar luas di media sosial.

“Nama-nama itu silakan dipertimbangkan sendiri,” ujar Endri, yang hadir bersama Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.

Endri menegaskan PSSI memilih menutup rapat identitas kandidat karena alasan privasi. Dia tidak mengonfirmasi apakah dua nama terkuat itu memang Herdman (pelatih asal Inggris yang kini berstatus tanpa klub) atau Van Bronckhorst -yang saat ini menjadi asisten pelatih Liverpool.

“Namun, intinya, apa yang disampaikan di media tidak terlalu jauh dengan yang saya wawancarai,” katanya.

Dua nama tersebut memang memiliki latar belakang yang kontras. Herdman dikenal sebagai pelatih tim nasional yang sukses setelah membawa Kanada tembus ke Piala Dunia 2022. Pengalaman itu membuat namanya dianggap relevan dengan kebutuhan timnas Indonesia yang sedang membangun fondasi jangka panjang.

Sementara itu, Van Bronckhorst belum pernah menangani tim nasional. Pelatih asal Belanda itu lebih banyak berkiprah di level klub, mulai dari Feyenoord, Guangzhou R&F, Rangers, hingga Besiktas.

Endri mengungkapkandua kandidat terkuat itu melaju ke tahap berikutnya karena dinilai memiliki program kerja yang matang dan bersedia tinggal di Indonesia selama masa kontrak.