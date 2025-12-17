Di Tengah Situasi Sulit, Persis Solo Kembali Percayakan Tim kepada Milomir Seslija

jateng.jpnn.com, SOLO - Manajemen Persis Solo resmi menunjuk Milomir Seslija sebagai pelatih kepala baru untuk melanjutkan perjuangan Laskar Sambernyawa di BRI Super League 2025/26, Selasa (16/12).

Keputusan memanggil kembali pelatih asal Bosnia tersebut diambil di tengah situasi tim yang belum stabil. Persis Solo masih tertahan di papan bawah klasemen, membuat manajemen memilih sosok yang dinilai memahami karakter tim dan atmosfer sepak bola Solo.

Bagi Milomir Seslija, ini bukan sekadar pekerjaan baru, melainkan kepulangan. Milo mengaku menerima tantangan tersebut dengan penuh kesadaran, meski menyadari kondisi Persis jauh dari ideal.

“Saya tahu betul situasi yang sedang dihadapi klub. Tantangannya besar, tetapi itulah alasan saya datang ke Solo,” ujar Milo.

Menurut Milo, langkah paling mendesak adalah membangun ulang keyakinan tim. Dia menilai performa tidak akan pernah tumbuh tanpa kepercayaan, baik dari pemain terhadap diri sendiri maupun terhadap sistem permainan yang dijalankan.

“Kesuksesan dalam sepak bola dimulai dari keyakinan. Latihan, informasi, dan pemahaman taktik adalah cara untuk menginspirasi pemain,” katanya.

Pelatih berpengalaman itu menegaskan fokus utamanya adalah peningkatan kualitas individu pemain. Dia menilai keputusan di lapangan, kemampuan teknis, dan pemahaman permainan harus berjalan beriringan agar tim bisa berkembang secara kolektif.

“Kalau individu tidak berkembang, tim juga akan jalan di tempat. Saya percaya keadaan ini masih bisa diperbaiki,” tegas Milo.