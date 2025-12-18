Hasil Sidang Komdis PSSI: Persija Didenda Rp 160 Juta, Persebaya Kena Sanksi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sejumlah sanksi tegas terhadap klub dan individu seusai menggelar sidang pada 2-3 Desember 2025. Pelanggaran terjadi di dua kompetisi berbeda, yakni BRI Super League 2025/2026 dan Liga Nusantara 2025/2026, dengan total denda mencapai ratusan juta rupiah.

Di ajang BRI Super League, Persija Jakarta harus merogoh kocek cukup dalam akibat dua pelanggaran yang terjadi saat menjamu PSIM Yogyakarta pada 28 November 2025.

Pertama, Persija sebagai tim dinilai lalai karena terlambat memasuki lapangan pada babak pertama. Akibatnya, kick-off babak pertama mundur selama 114 detik. Komdis PSSI menjatuhkan denda Rp100 juta atas pelanggaran tersebut.

Tak berhenti di situ, klub Persija juga kembali disanksi akibat ulah suporternya. Komdis mencatat adanya penyalaan satu buah flare di Tribun Barat. Atas kejadian tersebut, Persija kembali didenda Rp60 juta.

Masih dari laga yang sama, klub PSIM Yogyakarta juga tak luput dari hukuman. Kehadiran suporter PSIM sebagai pendukung tim tamu dinilai melanggar regulasi pertandingan. Klub berjuluk Laskar Mataram itu dijatuhi denda Rp25 juta.

Sementara itu, Persebaya Surabaya juga masuk dalam daftar klub yang disanksi. Dalam pertandingan melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 28 November 2025, Komdis mencatat adanya empat pemain dan satu ofisial Persebaya yang menerima kartu kuning. Akibat akumulasi pelanggaran tersebut, Bajul Ijo didenda Rp50 juta.

Klub lain yang turut dikenai sanksi adalah Persita Tangerang. Kehadiran suporter Persita sebagai suporter tim tamu saat menghadapi Dewa United Banten FC pada 29 November 2025 membuat Pendekar Cisadane harus membayar denda Rp25 juta.

Sehari berselang, Komdis PSSI kembali menggelar sidang lanjutan yang membahas pelanggaran di Liga Nusantara 2025/2026. Salah satu sanksi dijatuhkan kepada Persibo Bojonegoro. Pelatih kepala Persibo dinilai melanggar regulasi karena menolak menghadiri post match press conference seusai laga melawan Rans Nusantara FC. Klub asal Jawa Timur itu didenda Rp2,5 juta.