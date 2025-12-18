Misi Kebangkitan, PSIS Semarang Gaet Striker Senior Beto Goncalves

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang mulai menunjukkan keseriusannya untuk bangkit di Pegadaian Championship 2025/26.

Menjelang dibukanya bursa transfer, manajemen Mahesa Jenar resmi mendatangkan striker naturalisasi berpengalaman Alberto Goncalves untuk menambah daya gedor lini depan.

Nama Alberto Goncalves atau yang akrab disapa Beto tentu bukan sosok asing di sepak bola nasional. Mantan penyerang Persela Lamongan itu dikenal sebagai salah satu striker naturalisasi tersukses yang pernah merumput di Indonesia.

Pengalaman panjang Beto bersama klub-klub besar seperti Persipura Jayapura, Sriwijaya FC, Madura United FC, hingga Persela Lamongan menjadi modal utama yang diyakini bisa membawa perubahan positif bagi PSIS.

Asisten Manajer PSIS Semarang Reza menegaskan perekrutan Beto dilakukan dengan pertimbangan matang. Manajemen berharap kehadiran striker senior tersebut mampu menjadi pembeda di lapangan.

“Hari ini kami mendatangkan striker senior Alberto Goncalves yang sudah malang melintang di beberapa tim Indonesia. Harapannya sosok Beto bisa memberi kontribusi untuk PSIS dengan pengalaman dan kemampuan yang dia miliki,” ujar Reza.

Tak berhenti sampai di situ, PSIS masih akan bergerak aktif di bursa pemain. Reza mengungkapkan, manajemen telah menyiapkan tambahan amunisi lain untuk memperkuat skuad.

“Setelah ini kami juga sudah mempersiapkan dua nama naturalisasi yang akan segera bergabung di minggu ini,” tambahnya.