PSIS Semarang Tambah Amunisi, Dua Pemain Ini Diperkenalkan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang kembali mendatangkan pemain baru pada bursa pemain Pegadaian Championship 2025/26.

Tim Mahesa Jenar resmi memperkenalkan dua rekrutan anyar berstatus pemain naturalisasi Esteban Vizcarra dan Otavio Dutra, Kamis (18/12) sore.

Kedua nama ini jelas bukan kaleng-kaleng. Vizcarra, pemain kelahiran Argentina berusia 39 tahun, sudah lama jadi bagian dari sepak bola Indonesia setelah resmi menjadi WNI pada 2018.

Dengan posisi sayap kiri dan gelandang serang, Vizcarra dikenal sebagai pemain berpengalaman yang pernah membela klub-klub besar seperti Persib Bandung, Sriwijaya FC, Madura United, hingga Persela Lamongan.

Sementara itu, Otavio Dutra datang membawa reputasi sebagai bek tangguh sarat jam terbang. Pemain kelahiran Brasil berusia 42 tahun ini mengantongi paspor Indonesia sejak 2019 dan pernah memperkuat deretan klub papan atas, mulai dari Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Madura United, PSBS Biak, hingga Persela Lamongan.

Manajemen PSIS berharap kehadiran dua pemain senior ini bisa menjadi titik balik performa tim yang tengah terseok di kompetisi.

“Esteban Vizcarra dan Otavio Dutra kami datangkan untuk memperbaiki performa PSIS Semarang di Pegadaian Championship 2025/26. Kualitas dan pengalaman mereka sangat kami butuhkan, dan kami yakin keduanya bisa memberi dampak positif,” ujar Asisten Manajer PSIS Semarang Reza.

Dengan bergabungnya Vizcarra dan Dutra, PSIS kini memiliki tiga pemain naturalisasi setelah sebelumnya juga merekrut striker senior Alberto Goncalves. Kombinasi pengalaman dan mental bertanding dari ketiganya diharapkan mampu mengangkat performa tim.