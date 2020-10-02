Semifinal Carabao Cup: Newcastle Vs Man City, Derby London Mengintai

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Juara bertahan Carabao Cup Newcastle United dipastikan menghadapi ujian berat di babak semifinal Carabao Cup 2025/26.

The Magpies akan berhadapan dengan Manchester City, sementara satu semifinal lain berpotensi mempertemukan dua raksasa London, Chelsea dan Arsenal.

Berdasarkan laman resmi EFL, drawing semifinal Carabao Cup digelar pada Kamis (18/12)dini hari WIB, tak lama setelah laga perempat final antara Newcastle United melawan Fulham rampung.

Dalam pertandingan yang berlangsung di St. James’ Park tersebut, Newcastle meraih kemenangan dramatis 2-1. Fulham sempat unggul lebih dulu lewat gol Yoane Wissa pada menit ke-10, sebelum Lewis Miley menjadi pahlawan kemenangan The Magpies lewat gol di masa injury time, tepatnya menit ke-90+2.

Hasil itu memastikan langkah Newcastle ke semifinal untuk menantang Manchester City, yang lebih dulu mengamankan tiket empat besar.

The Citizens menyingkirkan Brentford dengan kemenangan meyakinkan 2-0 berkat gol Rayan Cherki pada menit ke-32 dan Savinho di menit ke-67.

Manchester City membawa misi khusus di ajang ini. Klub asuhan Pep Guardiola itu berambisi mengakhiri puasa gelar Carabao Cup sejak terakhir kali meraihnya pada 2021. Dalam empat musim terakhir, City bahkan selalu gagal melangkah hingga semifinal.

Sebaliknya, Newcastle datang dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara bertahan setelah musim lalu menaklukkan Liverpool di partai final.