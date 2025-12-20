Sore Ini, Persis Solo Hadapi Dewa United, Semangat Baru di Bawah Komando Milo

jateng.jpnn.com, BANTEN - Persis Solo akan menghadapi ujian berat pada pekan ke-15 BRI Super League 2025/26. Laskar Sambernyawa dijadwalkan melakoni laga tandang melawan Dewa United FC di Banten International Stadium, Sabtu (20/12), dengan sepak mula pukul 15.30 WIB.

Datang sebagai tamu, Persis mengusung misi mencuri hasil positif, bahkan membidik tiga poin penuh demi keluar dari situasi sulit. Saat ini, Persis masih terpuruk di dasar klasemen atau peringkat ke-18.

Dari 13 laga yang telah dijalani, tim kebanggaan Pasoepati itu baru mengoleksi tujuh poin. Catatan tersebut didapat dari satu kemenangan, empat hasil imbang, dan delapan kekalahan.

Ironisnya, satu-satunya kemenangan Persis terjadi pada pekan pembuka saat menundukkan Madura United FC dengan skor 2-1 di laga tandang. Setelah itu, Persis harus menjalani puasa kemenangan panjang dalam 12 pertandingan beruntun.

Rentetan hasil negatif tersebut berujung pada perpisahan Persis dengan pelatih asal Belanda Peter de Roo. Manajemen kemudian menunjuk Milomir Seslija sebagai pelatih kepala anyar.

Namun, debut pelatih asal Bosnia itu belum bisa dilakukan langsung dari bangku cadangan. Milomir masih harus menyelesaikan sejumlah administrasi, sehingga peran pendampingan tim sementara dipegang caretaker Tithan Suryata.

Meski demikian, Tithan memastikan persiapan tim berjalan maksimal dan penuh optimisme. Menurutnya, tim pelatih telah melakukan evaluasi serta analisis mendalam terhadap permainan Dewa United.

“Saya mewakili coach Milo karena masih ada legalitas yang harus dilengkapi. Terkait game plan, persiapan kami sudah baik, hanya memang tidak bisa kami sampaikan. Yang jelas, kami sudah menganalisis permainan Dewa United dan tahu apa yang harus kami lakukan nanti,” ujar Tithan.